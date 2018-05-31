ФСБ выложила видео о «богатствах» оружейных баронов

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ФСБ опубликовала видео спецоперации по пресечению каналов поставок оружия в 14 регионах России. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тысяч патронов различного калибра, более 5 килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Следственные действия проведены в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия.

Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

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