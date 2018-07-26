В Петербурге осуждены вербовщики ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Восемь активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», активно вербовавших россиян в боевики, в четверг, 26 июля осуждены в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Она уточнила, что заседания проводились Московским окружным военным судом на выездном заседании в Санкт-Петербурге, по месту совершения преступлений. Все осужденные, граждане России, согласно обвинительному заключению, занимались вербовкой новых участников террористической организации, а также организовывали и проводили учебные занятия. Пятеро из восьми полностью признали свою вину и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, но суд эти ходатайства отклонил.

Вину не признал только один из обвиняемых — Мирзобарот Мирзошарипов.

Приговором суда признаны виновными в участии в деятельности террористической организации (статья 205 УК РФ), уточнила Лебедева. Артур Ахмедов, которого следствие считает руководителем группы, осужден к 10,5 года в колонии строгого режима, остальные подсудимые получили от 5 до 6 лет в колонии общего режима.

Кроме того, все признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (статья 282.2 УК РФ), но за истечением срока давности от наказания (штраф 30 тысяч рублей) все они судом освобождены, сообщила официальный представитель суда.

Все обвиняемые были задержаны в Санкт-Петербурге в 2016-2017 годах и были свидетелями по делам ранее осужденных членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир».

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» создана в Палестине в 1953 году. Она призывает к созданию единого государства мусульман — Исламского халифата, причем на территории Центральной Азии. Для этого необходимо свергнуть правительства этих стран.

В апреле 2018 года в трех регионах России ФСБ и МВД проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны 14 активистов «Хизб ут-Тахрир».

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