Силовые структуры
 
Последние новости
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Медицинские вертолеты в Москве перейдут на круглосуточный график  
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
Назван правильный способ защиты от рака кожи
В Парагвае потерялся самолет с министром на борту
Названа новая зарплата Черчесова в сборной России
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»
Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний
Новости партнеров

В Петербурге осуждены вербовщики ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Перейти в «Мою Ленту»

Восемь активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», активно вербовавших россиян в боевики, в четверг, 26 июля осуждены в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Она уточнила, что заседания проводились Московским окружным военным судом на выездном заседании в Санкт-Петербурге, по месту совершения преступлений. Все осужденные, граждане России, согласно обвинительному заключению, занимались вербовкой новых участников террористической организации, а также организовывали и проводили учебные занятия. Пятеро из восьми полностью признали свою вину и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, но суд эти ходатайства отклонил.

Вину не признал только один из обвиняемых — Мирзобарот Мирзошарипов.

Приговором суда признаны виновными в участии в деятельности террористической организации (статья 205 УК РФ), уточнила Лебедева. Артур Ахмедов, которого следствие считает руководителем группы, осужден к 10,5 года в колонии строгого режима, остальные подсудимые получили от 5 до 6 лет в колонии общего режима.

Кроме того, все признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (статья 282.2 УК РФ), но за истечением срока давности от наказания (штраф 30 тысяч рублей) все они судом освобождены, сообщила официальный представитель суда.

Все обвиняемые были задержаны в Санкт-Петербурге в 2016-2017 годах и были свидетелями по делам ранее осужденных членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир».

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» создана в Палестине в 1953 году. Она призывает к созданию единого государства мусульман — Исламского халифата, причем на территории Центральной Азии. Для этого необходимо свергнуть правительства этих стран.

В апреле 2018 года в трех регионах России ФСБ и МВД проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны 14 активистов «Хизб ут-Тахрир».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ уничтожила 12 террористов из ИГ
Военный суд приговорил имама Велитова к трем годам за экстремизм в проповеди
Подозреваемого в оправдании терроризма имама отпустили под подписку о невыезде
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0525 июля

Крысы бюджетные

Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
14:3525 июля

Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе

15:5925 июля

Суд арестовал пятерых подозреваемых в пытках заключенного в колонии Ярославля

02:44Сегодня

Главу НПО имени Лавочкина задержали

Силовые структуры00:0320 июля

«Это место называют новым ГУЛАГом»

Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
12:5325 июля

Главу НПО имени Лавочкина заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

17:4125 июля

Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве

11:5725 июля

Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда

Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
16:4125 июля

Пытки в ярославской колонии дошли до ООН

14:0124 июля

Вернувшийся из тюрьмы в США хакер узнал о краже в Москве машины Tesla

17:1524 июля

Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Зарубивших котенка топором школьниц наказали
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
Банкроство Urban Group сочли ответсвенностью страховщиков
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Мировые лидеры попытались найти флаги своих стран и не смогли
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»
Очевидцы рассказали о взрыве у американского посольства в Китае
Трамп поведал о своем реальном отношении к ЕС
Плачущая студентка спасла «отправленного в ад» мужчину
Стали известны новые подробности «дела Марии Бутиной»
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Названы самые богатые российские знаменитости
Названо самое качественное и вкусное масло
«Аэрофлот» бесплатно перевезет снаряжение дайверов и серфингистов
Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа
AliEхpress начал торговать холодильниками
Венесуэльские деньги потеряют пять нолей и привяжутся к криптовалюте
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Главу НПО имени Лавочкина задержали
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
В России описали смерть Вселенной
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали
На Западе нашли ответ оружию «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC
Российский клуб лишился новичков из-за южнокорейской армии
Волков вызвал чернокожего бойца на UFC в Москве и «узнал» про расизм в России
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
В «Монако» рассказали о сложностях при подписании Головина
Смолова лишили звания самого сексуального футболиста России
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Маликов удалил скандальную шутку про геев и евреев
Памела Андерсон объяснила нелюбовь к групповому сексу
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Знаменитости ринулись повторять за Меган Маркл
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Стало известно содержание нового календаря Pirelli
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Раскрыта очередная угроза для здоровья путешественников
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь
Чиновница три года спала на рабочем месте
Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»
Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы