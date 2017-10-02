В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации

Федеральная служба безопасности прекратила в Крыму деятельность религиозной организации «Таблиги Джамаат», которая была признана экстремистской и запрещена в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Уточняется, что деятельность международной группировки была пресечена совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»).
Проводится расследование.
Ранее вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат» задержали в Казани и Московском регионе.