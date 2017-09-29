Задержанный за шпионаж в пользу Украины российский военный признался в содеянном

Россиянин, обвиняемый в государственной измене за шпионаж в пользу Украины, дал признательные показания. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает телеканал «Звезда».

«Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины», — заявил на допросе один из задержанных, военнослужащий Дмитрий Долгополов. Признала ли вину вторая задержанная — Анна Сухоносова, не уточняется.

В этот же день глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов обвинил украинские власти в том, что они перешли к активным диверсионно-шпионским действиям. Так он прокомментировал задержание россиян в Симферополе.

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ возбудила дело о государственной измене в отношении Сухоносовой и Долгополова. Они обвиняются в сборе и передаче украинским спецслужбам секретных данных о деятельности частей и соединений Черноморского флота России. Один из задержанных является военнослужащим дислоцированного в Крыму подразделения.