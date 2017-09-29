Сливавших Киеву данные о Черноморском флоте россиян обвинили в госизмене

ФСБ возбудила дело о государственной измене в отношении двух россиян, задержанных в Симферополе за передачу Украине сведений о деятельности Черноморского флота, передает РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ», — заявили в спецслужбе. Уточняется, что одним из задержанных является военнослужащий.