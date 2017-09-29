В Крыму обвинили Киев в активном шпионаже после поимки лазутчиков в Симферополе

Глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов обвинил украинские власти в том, что они перешли к активным диверсионно-шпионским действиям. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал задержание в Симферополе двух россиян, подозреваемых в передаче Киеву информации о деятельности Черноморского флота.

«Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в крымском регионе не дали. В этой связи Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям», — заявил Смирнов.

При этом он выразил уверенность в том, что шансы на подрыв ситуации в республике сводятся к нулю благодаря российским спецслужбам и бдительности крымчан.

Ранее в пятницу, 29 сентября, стало известно, что ФСБ возбудила дело о государственной измене в отношении двух россиян — Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова. Они обвиняются в сборе и передаче украинским спецслужбам секретных данных о деятельности частей и соединений Черноморского флота России. Один из задержанных является военнослужащим дислоцированного в Крыму подразделения.