Двух крымчан арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Московский окружной военный суд арестовал жителей Крыма Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ России.

«В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Ведется следствие», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее 29 сентября телеканал «Звезда» сообщил, что Долгополов, который, по данным спецслужб, является военнослужащим дислоцированного в Крыму подразделения, дал признательные показания.

«Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины», — заявил он на допросе. Признала ли вину вторая задержанная — Анна Сухоносова, не уточняется.

После их задержания глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов обвинил украинские власти в том, что они перешли к активным диверсионно-шпионским действиям.