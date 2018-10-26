Вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» осудили в Ростове-на-Дону

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры двум членам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Алены Катькало, двое граждан Киргизии приговорены к длительным срокам заключения. Акрамжону Абдуллаеву назначено 15 лет колонии строгого режима, Нематжону Исроилову — 13 лет.

Как установил суд, с января 2015 года Абдуллаев и Исроилов распространяли на территории Севастополя идеологию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», зная, что она признана террористической и запрещенной на территории России. Они подробно изучили идеологию организации для поиска новых участников и вовлечения их в ее деятельность. Дома у Абдуллаева были обнаружены видеозаписи, касающиеся «Хизб ут-Тахрир», а также экстремистская литература.

Кроме того, установлено, что в 2015 году Абдуллаев и Исроилов познакомились с некими Абдурахмановым, Эргашевым и Масри и под видом изучения традиционного ислама проводили собрания и индивидуальные беседы для обучения их идеологии «Хизб ут-Тахрир», убеждая в необходимости построения исламского государства «Всемирный исламский Халифат», в том числе и на территории России.

В августе 2016 года Абдуллаева и Исроилова задержали сотрудники ФСБ.

11 октября стало известно о задержании в Татарстане лидеров федерального и регионального отделений «Хизб ут-Тахрира».

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» была создана в Палестине в 1953 году. Она призывает к созданию единого государства мусульман — Исламского халифата на территории Центральной Азии.

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