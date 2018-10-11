В Татарстане задержали лидеров террористической организации

ФСБ совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Татарстане лидеров федерального и регионального отделений «Хизб ут-Тахрира» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом в четверг, 11 октября, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами", ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока», — рассказали там.

В настоящий момент задержанные арестованы.

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» была создана в Палестине в 1953 году. Она призывает к созданию единого государства мусульман — Исламского халифата, причем на территории Центральной Азии. Для этого необходимо свергнуть правительства находящихся там стран.

В апреле 2018 года в трех регионах России ФСБ и МВД проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны 14 активистов «Хизб ут-Тахрир».

В июле в Санкт-Петербурге были осуждены восемь активистов организации, активно вербовавших россиян в боевики. Они получили от пяти до 10,5 лет колонии строгого режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



