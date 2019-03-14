Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье

В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как рассказали в НАК, ночью сотрудники ФСБ получили информацию о возможном перемещении вооруженных бандитов в Шпаковском районе края. Когда они попытались остановить подозрительный автомобиль, находившиеся в нем люди применили оружие и попытались скрыться. В результате оба были нейтрализованы.

Оба бандита оказались сторонниками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они приехали на Ставрополье из Волгоградской области для совершения террористических преступлений. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.

В феврале в Москве осудили пятерых членов ИГ, планировавших серию терактов и нападение на бизнесменов и полицейских с целью кражи денег и оружия. Их приговорили к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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