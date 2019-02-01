Боевиков ИГ осудили за подготовку терактов в Москве

Пятерых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) осудили за планирование серии терактов в Москве. Об этом в пятницу, 1 февраля, в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и Московской области сообщили РИА Новости.

По данным следствия, террористическую группу создал один из фигурантов по фамилии Бабаев, который привлек в нее четырех человек; при этом точное время создания группы не уточняется. Как считают в ФСБ, боевики планировали серию терактов, а также нападение на бизнесменов и полицейских с целью кражи денег и оружия.

Решением суда Бабаев и четверо других подсудимых признаны виновными и приговорены к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

24 января сообщалось, что 11 выходцев из среднеазиатских республик — ИГ — осуждены по решению Московского окружного военного суда (МОВС). Осужденные, один из которых прибыл из Сирии, планировали теракты и массовые убийства в людных местах. Свои действия они намеревались снимать на видео и размещать в интернете.

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