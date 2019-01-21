ФСБ поймала российских сборщиков денег для ИГ

ФСБ выявила подпольную ячейку, собравшую 10 миллионов рублей для финансирования запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сборщики денег действовали в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Деятельность радикальной ячейки курировали эмиссарами ИГ из Сирии.

Как установили российские спецслужбы, денежные средства собирали и переправляли под видом благотворительности.

Установлены схема и механизм финансирования ИГ на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Возбуждено три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Арестованы трое подозреваемых. В ходе обысков у них нашли средства связи, платежные документы и другие доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

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