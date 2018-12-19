Готовивших теракт боевиков ИГ ликвидировали в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ставрополе. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там отметили, что при попытке задержания боевики оказали силовикам вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Число ликвидированных не уточняется.

«Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет», — подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в ФСБ, спецоперация была проведена в рамках реализующегося в Ставрополе комплекса мероприятий по пресечению деятельности ИГ.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2018 году в России ликвидировали 65 террористов, в том числе 10 главарей бандформирований. Также, по его данным, были задержаны 236 рядовых боевиков и 589 пособников террористов. Всего сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 37 ячеек, которые готовили теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае.

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