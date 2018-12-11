ФСБ назвала число убитых в России террористов и главарей бандгрупп

В 2018 году в России было ликвидировано 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), Бортников отметил, что в 2018 году ситуация с терроризмом была сложной, но контролируемой. Сотрудники спецслужб задержали 36 главарей бандгрупп, 10 были убиты. Кроме того, задержано 236 рядовых боевиков и 589 пособников террористов.

«ФСБ пресекла деятельность 37 ячеек, которые готовили теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также в Ставропольском крае», — отметил Бортников.

Он добавил, что в этом году власти не пустили в страну 10 тысяч человек, подозреваемых в террористической деятельности.

По данным главы ФСБ, наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксировалось в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом международные организации предпринимали попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей преступлений террористической направленности мигрантов из стран Центральной Азии.

В ноябре кабардино-балкарские силовики застрелили троих человек, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов огонь в ответ на требование остановиться. Ликвидированные были опознаны как члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и бизнесменов.

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