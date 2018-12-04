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Лжесотрудника ФСБ с муляжами пистолетов задержали в Крыму

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В Крыму сотрудники спецслужб задержали мужчину с муляжами пистолетов, выдававшего себя за их коллегу. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ФСБ РФ.

При личном досмотре у 21-летнего крымчанина обнаружили поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича, две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России и муляжи пистолета ТТ и пистолета Макарова.

Как объяснил сам задержанный, он представлялся кадровым сотрудником спецслужб, чтобы присвоить собственность местной жительницы.

Решается вопрос о возбуждении в отношении уголовного дела об изготовлении или сбыте поддельных документов. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

21 ноября в Краснодарском крае задержали женщину, пойманную за вождением авто с напечатанными на принтере правами. Она призналась в покупке поддельного документа и стала фигуранткой дела.

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