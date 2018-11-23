Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате

Прокуратура Греции заинтересовалась делом уборщицы, которая была приговорена к 10 годам тюрьмы за подделку свидетельства о школьном образовании. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Согласно материалам дела, женщине было предъявлено обвинение в связи с тем, что она «добавила» лишний класс к своему школьному сертификату. По поддельному документу, в котором было указано шесть оконченных классов вместо пяти, в 1996 году она смогла участвовать в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в греческом городе Волос (Βόλος). На этой работе она получала зарплату в течение 20 лет.

53-летняя женщина объяснила, что решилась на подделку документов из-за нехватки денежных средств и необходимости содержать семью: нескольких детей и мужа-инвалида.

Узнав о подлоге, городской суд первой инстанции приговорил ее к 15 годам тюрьмы, обвинив в мошенничестве и нанесении ущерба государству на 120 тысяч евро. Впоследствии апелляционный суд сократил ей тюремный срок до 10 лет. «Преступница» была доставлена для отбывания наказания в тюрьму города Фивы.

Решение суда вызвало огромный резонанс в Греции. Общественные организации возмутились слишком строгому наказанию для женщины, преступление которой не представляет угрозы, а также было мотивировано тяжелым финансовым положением. Главный прокурор Греции Ареопага Ксени Димитриу потребовала документы суда, чтобы начать процесс отмены приговора. Также она рассмотрит возможность дисциплинарного наказания судей.

Ранее похожий случай произошел в России. Жительница Саратовской области была приговорена к 120 часам обязательных работ за то, что получала пособие по безработице в размере 4,9 тысячи рублей и одновременно подрабатывала уборщицей в пиццерии. Позднее приговор был отменен.

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