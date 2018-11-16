Халатные горничные опозорили топовые отели

14 крупных пятизвездочных отелей в Китае попались на нарушении правил гигиены в номерах: горничные протирали посуду поднятыми с пола грязными полотенцами. Роликом поделился Daily Mail.

Видео под названием «Тайны кофейных кружек» загрузил в интернет китайский блогер, который, по его словам, останавливался уже более чем в 147 люксовых отелях Китая за последние шесть лет. На кадрах видно, как уборщицы собирают с пола использованные гостями полотенца и протирают ими кофейные кружки, столовые приборы и поверхности ванной комнаты. Помимо этого, для уборки они использовали свою униформу.

Видео набрало более 20 миллионов просмотров и вызвало негативную реакцию в комментариях. «Это отвратительно. Ты никогда не ожидаешь такого от пятизвездочного отеля в крупном городе», — сетовал один из пользователей сети.

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После инцидента комитет по развитию туризма в Китае начал расследование по вопросу соблюдения норм гигиены в отелях.

В декабре 2017 года три крупных пятизвездочных отеля Китая также оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены горничными. Уборщицы мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе. Китайский репортер нанимался стажером в элитные Kempinski, Shangri-La и Sheraton и в течение дня снимал работу уборщиц на скрытую камеру.

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