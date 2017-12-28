Уборщицы пятизвездочных отелей попались на мытье посуды ершиками для унитазов

Три крупных пятизвездочных отеля Китая оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены горничными. Уборщицы мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе. Ролик был опубликован на портале Pear Video.

Китайский репортер нанимался стажером в элитные Kempinski, Shangri-La и Sheraton и в течение дня снимал работу уборщиц на скрытую камеру. Ему удалось зафиксировать, как персонал сворачивал полотенца на полу в туалете, мыл одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Постельное белье, прежде чем постелить его гостям, горничные бросали на пол.

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Отмечается, что гостиницы располагаются в китайской провинции Хэйлунцзян, стоимость номеров в них варьируется от 120 до 420 долларов за ночь.

Подлинность видеозаписи подтверждена местными властями. Организации, ответственные за здравоохранение и управление в сфере туризма, планируют провести совещание для обсуждения возникшей ситуации и проведения расследования.

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