Российские туристы сравнили рождественскую елку в Риме с туалетным ершиком

Российские туристы в социальных сетях посмеялись над рождественской елкой в центре Рима и сравнили ее с туалетным ершиком. Дерево, установленное на площади Пьяцца Венеция, стало стремительно засыхать, иголки опали с веток через две недели после того, как его срубили, сообщает Il Messaggero.

«В России говорят, что наша елка напоминает туалетную щетку», — отмечает издание. Один из интернет-пользователь возмущается: «Дерево в Риме высохло, умерло сразу после установки. Можно сравнить это с состоянием столицы». Другой иронизирует: «Во сколько начнутся похороны?»

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Мэр итальянской столицы потребовала ответственных лиц предоставить технический отчет о том, что вызвало преждевременную гибель дерева, которое должно было украшать город до конца рождественских каникул. Ель, вероятно, пострадала при транспортировке из леса вблизи Австрии. Стоимость перевозки составила около 48 тысяч евро (боле 3,3 миллиона рублей).

19 декабря сообщалось, что украинская компания вернет деньги мэрии Кишинева за новогоднюю елку, которая оказалась повреждена при транспортировке и облезла.

Ранее пользователи сети высмеяли главную новогоднюю елку Украины, установленную в центре Киева. Позже стало известно, что столь неприглядный внешний вид дерево приобрело вследствие долгой перевозки в украинскую столицу.

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