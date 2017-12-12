Девушка превратила брови в новогодние елки

Канадский бьюти-блогер по имени Тейлор создала необычный декор бровей по случаю приближающегося Рождества и Нового года, сообщает Popsugar.

Девушка, которая ведет Instagram под ником taytay_xx, оформила брови так, что они стали напоминать новогодние елки с «игрушками» и даже рождественскими звездами из блесток.

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Тейлор выложила видео эксперимента в свой аккаунт в социальной сети, где оно собрало более 225 тысяч просмотров и более тысячи комментариев, в числе которых были как восхищенные, так и издевательские. Например, юзер под ником carsonfieldd написал, что такой макияж подходит для «рождественской вечеринки уродцев», а пользователь marlieraelove заявил, что Тейлор стоит «показать уже нормальные брови».

Ранее сообщалось, что фото ног певицы Рианны в белых носках с выложенными стразами логотипами компании Gucci собрало в ее Instagram около полутора миллионов лайков. Причиной повышенного интереса к аксессуару из новой женской коллекции Gucci Resort 2018 стала его стоимость — тысяча евро за пару.