Создана косметика для трансгендеров

В Великобритании создали новую марку косметики Jecca специально для трансгендеров. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает HypeBae.

Компанию основала визажист Джессика Блэклер (Jessica Blackler). По ее словам, «косметика не имеет женского или мужского пола». Она отметила, что палитра цветов бренда подходит абсолютно всем и особенно понравится тем, кто хочет подчеркнуть линию бороды.

«Это блестящий выход на рынок, потому что рано или поздно такая косметика появилась бы. Однако я не делаю это по соображениям маркетингового хода. Мы просто сделали бренд, который подошел современным трендам. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество», — рассказала Блэклер.

Продукты Jecca можно будет купить онлайн с 18 декабря. Стоимость косметики пока неизвестна.

В январе сообщалось, что итальянский модный дом Gucci объявил о запуске нового проекта. Главным героем нового проекта станет модель-трансгендер Хари Неф.