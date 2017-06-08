«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»

Международный арт-директор косметической марки Bobbi Brown Эдуардо Феррейра рассказал «Ленте.ру», почему российским девушкам завидуют на Западе, сколько времени и косметики нужно женщине, чтобы хорошо выглядеть, красива ли на самом деле синяя помада, стоит ли краситься мужчинам и существуют ли в реальности девушки из модных журналов.

О женской красоте

Секрет красоты очень прост: всегда оставаться собой. Это очень сильная мотивация, всеобъемлющая и неизменно актуальная. В любых обстоятельствах. Моя миссия — научить женщин хорошо выглядеть, но так, чтобы они при этом оставались самими собой. Кругом все эти тенденции, тренды, новые веяния, молодые блогеры с их обучающими видеороликами. А мы просто учим наших художников по макияжу переводить тренды на язык, понятный любой клиентке, приспосабливать их к повседневной жизни, делать «носибельными». Подстраивать универсальные правила под индивидуальность каждой женщины.

О макияже в домашних условиях

Конечно, женщины могут краситься сами, без визажистов. Макияж — это не ракетостроение и не высшая математика. Всем, кто просит моих советов в этом деле, я всегда задаю несколько вопросов. Вы краситесь ежедневно? Вы делаете макияж для офиса или для вечеринки? Сколько времени это занимает? С учетом всех этих факторов можно подобрать оптимальные приемы макияжа. Макияж может занимать пару минут, если женщина использует только тушь и блеск для губ, и час, если она готовится к важному мероприятию. Все очень индивидуально.

О минимальном наборе косметики

Минимально необходимый набор — три косметических средства: тушь для ресниц, увлажняющий крем и губная помада или блеск для губ. Некоторые помады можно использовать и в качестве румян. Это минимум, но русские девушки, как правило, не пренебрегают тональными средствами и хайлайтерами, и правильно делают: в результате их кожа выглядит гладкой и сияющей. Но если девушка использует тон, тем более важно уделять внимание очищению и увлажнению кожи.

О профессии визажиста

Сейчас появилось множество молодых блогерш, которые учат всех желающих краситься. Возникает стереотип, что визажистом может быть только кто-то совсем молодой, и желательно, чтобы это была девушка. Но вот я не девушка и даже не очень молодой человек, но я все время учусь, отслеживаю все актуальные тенденции и считаю, что наша профессия — вне пола и возраста. Быть визажистом — это постоянно учиться, и опыт в нашей работе очень важен. В молодости я творил всякие сумасшедшие, эксцентричные вещи. Сейчас я понимаю, что это-то как раз очень легко. Сложнее сделать идеальный и совершенно незаметный макияж. Если ты это умеешь — ты профи.

Косметика из серии Follow the Sun, Bobbi Brown Фото: Bobbi Brown

О маскировке недостатков

Одна из причин, по которой я стал художником по макияжу, визажистом, в том, что я люблю людей. Уметь делать макияж — настоящее благословение, потому что вы можете сделать красивее любую женщину, даже ту, у которой серьезные проблемы с кожей: гиперпигментация, витилиго, акне и так далее. Когда я могу помочь такой девушке, я очень-очень счастлив. Первое, что я им всегда говорю: вы не одна такая. Безупречной кожей обладают единицы. У большинства есть какие-то проблемы. Фото девушек, которые вы видите в журналах, на самом деле обработаны в графических редакторах. Я не так давно работал на съемках с моделью, у которой были следы акне на лице, и ничего — в журнале она выглядела идеально. Второе — я стараюсь понять, в чем корень проблемы. Это важно, потому что некоторые недостатки можно устранить, приняв правильные меры. Например, врачи сейчас умеют лечить акне. Они могут порекомендовать правильные средства ухода за кожей при этом заболевании или дать советы по правильному питанию, если это нужно.

О новых средствах макияжа

Раньше женщины пользовались косметикой в нескольких простых формах на протяжении десятилетий: пудра, помада, тушь. Сейчас новинки появляются едва ли не каждый месяц: тональные средства и помады в кушонах, хайлайтеры, гели для бровей и так далее. В какой-то степени косметическая индустрия стремится подстроиться под миллениалов, которые любят все новое и необычное. И признаться, меня это радует: чем больше разных возможностей, тем шире простор для творчества. Тренды теперь не только в оттенках, но и в текстурах, и в методах нанесения средств. Но есть и проблемы с этими тенденциями. Вошел в моду BB-крем — и все им пользуются: как там в вашей сказке? Дочка, мама, бабушка, кошка, собачка… А на самом деле он не всем подходит, он предназначен для тех, у кого жирная кожа. В раздувании трендов много чисто маркетинговых механизмов, поэтому, чтобы сделать правильный выбор, нужно много знать и трезво все это оценивать.

Об избыточном многообразии

Ни одной женщине не нужно сто оттенков помады. Тут дело не в потребностях клиенток: ну скажите честно, многие ли красятся каждый день темно-синей помадой? Это не так уж красиво выглядит. Но для бренда это может быть «фишкой», фактором позиционирования на рынке. Марки с огромными палитрами оттенков создавались визажистами для визажистов и художников по гриму. А им в тех или иных ситуациях темно-синяя помада может очень понадобиться, и если ее нет — нужно ее создать.

О россиянках и Москве

Есть ошибочное мнение у некоторых на Западе, что русские девушки слишком сильно красятся. В Европе и Штатах вообще много неверной и манипулятивной информации о России, не только о том, что касается женщин и макияжа, но и о других вещах. Иногда меня спрашивают, какой у меня любимый город, я честно отвечаю — Москва. «Да не может быть!» — говорят мне, и я спрашиваю: «А вы бывали в Москве?» И когда слышу отрицательный ответ, понимаю, что говорить уже не о чем. А что касается россиянок, то, пожалуй, им на Западе просто завидуют, поскольку то, что ваши девушки самые красивые — это не клише.

Я всегда предупреждаю свою команду: работая с русскими, будьте осторожнее: они знают о косметике больше вас. Макияж просто часть вашей культуры, вас ваши матери краситься учили. У вас даже в Женский день, 8 марта, не феминистские митинги по телевизору, а красивые девушки. Ваши девушки признают, что красятся для того, чтобы понравиться мужчине, а не только для себя, и не стесняются этого. Они не утратили своей женственности, в отличие от западных феминисток. А ведь нравиться мужчине — это и есть быть женщиной, это прекрасно, это замечательно!

О декоративной косметике для мужчин

Я сам не наношу макияж ежедневно. Использую косметику перед съемкой на телевидении или фотосессией. Я не считаю, что мне нужно краситься каждый день: я и так себя комфортно чувствую, во-первых, и это занимает много времени, во-вторых. В любом случае мужская косметика может быть практически незаметной, и, если сказать кому-то, что я использовал тон, то мне не поверят. Вообще я считаю: все, что нанесено на кожу, должно выглядеть естественно — и у мужчин, и у женщин. Особенно это касается тона: он должен быть невидим. Мужчина может использовать увлажняющее средство, бронзаж, бесцветный бальзам для губ. Тени, цветную помаду и тушь для ресниц — думаю, нет, не стоит. Сейчас меняется отношение к уходу мужчин за собой: вполне нормальным стало то, что казалось странным моим родителям, когда они были молоды, в 50-е годы.