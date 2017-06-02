Estee Lauder превратила женщин в «бронзовых богинь»

Компания Estee Lauder показала летнюю коллекцию ароматов и средств для макияжа под названием Bronze Goddess. об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 июня.

В нее вошли компактная бронзирующая пудра, хайлайтер, оттеночный бальзам для губ и новая палетка для макияжа лица с румянами. Главное отличительное свойство косметики состоит в том, что она придает коже эффект загара. Парфюмерная линейка представлена ароматом Bronze Goddess, который, по словам представителей марки, воплощает «великолепие жаркой летней ночи».

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.

В середине мая 2017 года марка представила коллекцию помад под названием Pure Color Love. В нее вошли 24 оттенка, кроме того, помады отличаются по типам покрытия в зависимости от состава. В коллекцию вошли матовые, кремовые, перламутровые и хромированные текстуры.