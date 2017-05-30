M.A.C выпустил «фруктовую» коллекцию косметики

Косметическая марка M.A.C выпустила лимитированную коллекцию под названием Fruity Juicy, которая ассоциируется с тропическими фруктами. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

В линейку вошли палетки с тенями, помады разных оттенков, а также тени и румяна. Цены на новинки пока не названы. Продукция будет представлена в фирменных магазинах.

Изображение: Fruity Juicy 1 /3

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

В середине мая компания представила палетки Eyes x 9 и Eyes x 15 для макияжа глаз. Классическую линейку дополнили коричневыми тонами, цветами металлик, а также красными оттенками.