Женщинам предложили 16 цветов туши для ресниц

В первые дни весны американская марка M.A.C представила новую лимитированную коллекцию косметики. Она получила название Work It Out. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

В линейку вошли четыре помады, шесть оттенков блеска для губ, шесть цветных карандашей для глаз и целых 16 оттенков туши для ресниц. Цвета варьируются от салатового до серебристого. Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — помады Retro Matte Liquid Lipcolour. По словам представителей бренда после нанесения они создают эффект замшевой ткани на губах.