Ценности
 

Женщинам предложили 16 цветов туши для ресниц

Перейти в «Мою Ленту»

В первые дни весны американская марка M.A.C представила новую лимитированную коллекцию косметики. Она получила название Work It Out. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

В линейку вошли четыре помады, шесть оттенков блеска для губ, шесть цветных карандашей для глаз и целых 16 оттенков туши для ресниц. Цвета варьируются от салатового до серебристого. Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — помады Retro Matte Liquid Lipcolour. По словам представителей бренда после нанесения они создают эффект замшевой ткани на губах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
M.A.C выпустил праздничную помаду цвета карамели и леденцов
M.A.C предложил женщинам замшевые помады
Последние новости
СМИ сообщили о втором погибшем в тоннеле в Новой Москве
Вышел первый трейлер перезапуска «Утиных историй»
Добытчики янтаря размыли 300 метров железной дороги на западе Украины
Сотрудников московской скорой помощи обучат английскому языку
Из телефонов Samsung сделали устройства для кражи денег с карт
Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера»
Грабители с мачете отобрали у россиян в Мексике деньги и телефоны
Ценности
Ценности
 — 
07:32 7 февраля 2017
Матильда Кшесинская

Поклонение Матильде

Что дарили любовники балерине Кшесинской
09:57 Сегодня

Компания Patagonia сделала спальный мешок-кокон

15:20 2 марта 2017

Marni сшил одежду для смелых девушек

17:07 2 марта 2017

Porsche Panamera сменил кузов

Ценности
 — 
08:09 27 февраля 2017
Олег Кайдалов

«Я завидую будущим поколениям»

Олег Кайдалов: человек, который верит в будущее «умных часов»
17:10 2 марта 2017

Samsonite выпустил специальную коллекцию с «Аэрофлотом»

16:12 2 марта 2017

Chanel показала тушь для ресниц с полимерами нового поколения

11:14 2 марта 2017

Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар

Ценности
 — 
09:00 19 февраля 2017
Жан-Кристоф Бабен

«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»

Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и инноватор
14:50 2 марта 2017

Bentley привезет на автосалон в Женеву «ультрароскошный» внедорожник

13:57 2 марта 2017

Компания Gresso представила люксовую версию телефона Nokia 3310

18:31 1 марта 2017

Москвичкам распишут сумки Dolce & Gabbana в ЦУМе

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
Жителям московских пятиэтажек предложили предоставить более просторное жилье
Захарова раскритиковала военнослужащих США за антироссийские акции
Матвиенко предложила создать крымский Афон
В Чечне установили памятный знак на месте гибели псковских десантников
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
СМИ узнали о планах встречи сенаторов с автором компромата на Трампа
В результате столкновения цементовоза с автобусом в Китае погибли десять человек
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Трамп назвал критику в адрес генпрокурора охотой на ведьм
Малайзия освободила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
У заподозренного в преступлении главного налоговика Украины случился инфаркт
Добытчики янтаря размыли 300 метров железной дороги на западе Украины
В Киеве признали возможность продления чрезвычайного режима в энергетике
Додон решил назначить послом в Россию своего советника
Донецкую фильтровальную станцию разминировали
Империя под ударом
Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Биткоин сравнялся в цене с унцией золота
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Неоплачиваемый труд женщин оценили в 10 триллионов долларов
Уилбур РоссСтервятник с Уолл-стрит
Торговля США доверена советнику Ротшильдов и королю банкротств Уилбуру Россу
ФНБ за февраль сократился на 153 миллиарда рублей
Трамп похвалился рекордными результатами в экономике
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
Восстать из пепла
Что ожидает российский авторынок в 2017 году
«Альфа-банк» и «Сбербанк» реструктурировали задолженность «Интегры»
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Альфа-Банк и Евгений Гинер договорились о реструктуризации долга
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
В Благовещенске расправились с семьей предпринимателя
Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК
В Пентагоне заявили о четырех «опасных сближениях» самолетов НАТО и ВКС за сутки
Конгрессмены предложили урезать военную помощь Украине и запретить поставки ПЗРК
Бывший глава Сергиева Посада вместо штрафа проведет восемь лет в колонии
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Решена проблема искусственного выращивания эмбрионов
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле
НАСА показало снимок гигантского вихря на Юпитере
На аукционе 90-летнюю плесень продали за 15 тысяч долларов
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
WBC дисквалифицировал Поветкина на неопределенный срок
Потерявший сознание во время матча Торрес успокоил болельщиков
Футболист «Атлетико» Торрес получил травму головы и потерял сознание
В США мальчик помог баскетболистам достать застрявший над кольцом мяч
Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских
Черчесов отреагировал на инцидент с участием Кокорина
Все материалы
Культура
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
«Кристен Стюарт и есть этот фильм»
Лучший режиссер Франции Оливье Ассаяс о своей призрачной SMS-притче
Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера»
Шакиру обвинили в плагиате
Вышел новый трейлер «Пиратов Карибского моря 5»
Слабоумие и отвага
Важные документальные фильмы на эхе «Послания к человеку»
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Илон Маск запустит придуманную пятиклассницей рекламную кампанию Tesla
В сети влюбились в секретный репортаж о грустном путешествии по IKEA
Растерзание осьминога крабами-пауками сравнили с фильмом ужасов
В Википедии разразилась война из-за половой принадлежности кота Гарфилда
Отбиравший алкоголь и сигареты у мусульман блогер отрекся от «шариатского патруля»
Все материалы
Ценности
Снова здорово
Что еще вернулось в моду, кроме Nokia 3310
Женщинам предложили 16 цветов туши для ресниц
Marni сшил одежду для смелых девушек
Porsche Panamera сменил кузов
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Грабители с мачете отобрали у россиян в Мексике деньги и телефоны
Узбекистан построит туристические махалли ради привлечения иностранцев
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Таиланд перестанет бесплатно выдавать россиянам туристические визы
Пропавший в Таиланде российский турист провел сутки в море
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Нора МаклнерниЧернильный бунт
Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Американец сделал десятки пластических операций ради внешности инопланетянина
Посетители зоопарка в Тунисе забили крокодила камнями
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Все материалы
Jaguar F-Pace: итоги, конкуренты и стоимость владения
Длительный тест самого красивого кроссовера на рынке
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Уникальный Mercedes со сменными кузовами
Кабриолет, купе, пикап и универсал в одной упаковке: Mercedes VRC
10 лучших машин Америки 2017 года
Издание Consumer Reports выбрало лучшие автомобили в разных классах
Топовую версию Range Rover Velar оценили дороже Porsche Macan
Европейский Renault Captur сделали похожим на российский Kaptur
Официальная фотография нового суперкара McLaren попала в Сеть
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы