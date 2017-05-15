M.A.C создал лайнер для «идеальных» стрелок

Американский марка M.A.C представила несколько косметических новинок. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

Речь идет о специально составленных палетках Eyes x 9 и Eyes x 15 для макияжа глаз. Классическую линейку дополнили коричневыми тонами, цветами металлик, а также красными оттенками.

Кроме того, в продажу поступила палетка Great Brows, куда вошло новое средство для макияжа глаз — лайнер Brushstroke. По словам представителей марки, с его помощью можно нарисовать «идеальные стрелки» с эффектом гелевой подводки.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — коллекция Future Forward. В ее создании принимали участие три представительницы различных музыкальных стилей. С косметическим брендом сотрудничали R&B певица Джастин Скай (Justine Skye), британская инди-поп певица Дуа Липа (Dua Lipa), а также корейская исполнительница Ли Хай (Lee Hi).