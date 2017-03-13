Девушки-музыканты пополнили коллекцию косметики M.A.C

Американская компания M.A.C представила коллекцию косметики Future Forward. В ее создании принимали участие три представительницы различных музыкальных стилей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

С косметическим брендом сотрудничали R&B певица Джастин Скай (Justine Skye), британская инди-поп певица Дуа Липа (Dua Lipa), а также корейская исполнительница Ли Хай (Lee Hi). Каждая из них отразила в продуктах собственный стиль и креативный подход. В линейку вошли румяна, помады и блески для губ. Коллекция выпущена ограниченным тиражом

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.