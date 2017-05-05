Bobbi Brown предложила проследовать за Солнцем в Санта-Барбару

Американский косметический бренд Bobbi Brown выпустил коллекцию Follow The Sun («Следуй за Солнцем»), вдохновением для создания которой послужили курортные направления Антигуа, Мауи и Санта-Барбара. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 мая.

В линейку вошли многофункциональный карандаш Glow Stick и лимитированная версия блеска для век Eye Gloss, а также лимитированные версии оттенков перламутровой пудры с эффектом загара Illuminating Bronzing Powder, лимитированная версия блеска для губ Lip Gloss и культовый мерцающий блеск для губ High Shimmer Lip Gloss. Цены на новинки пока не сообщаются.

Bobbi Brown Cosmetics — американская косметическая компания, основанная в 1991 году визажистом Бобби Браун. В 1995 году марку купила Estée Lauder. Браун является автором книг Bobbi Brown Beauty, Bobbi Brown Makeup Manual, Bobbi Brown Teenage Beauty, Beauty Rules и Bobbi Brown Beauty Evolution. В 2016 году Браун покинула компанию.