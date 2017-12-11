Обнаженная модель-трансгендер появилась на обложке Elle

Журнал Elle Brazil поместил на обложку декабрьского номера фотографию обнаженной модели-трансгендера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Издание вышло с пятью обложками, на которых бразильские знаменитости воспроизводят классические произведения искусства. 36-летняя модель-трансгендер Леа Ти (Lea T) снялась для одной из них в образе Венеры с картины Боттичелли.

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Другие обложки декабрьского номера Elle Brazil украсили актрисы Сония Брага и Таис Араужо, актеры Лазаро Рамос и Хосе Келсо Мартинез, а также композитор Каэтану Велозу.

Леа Ти родилась в 1981 году в семье игрока сборной Бразилии по футболу Тониньо Серезо. С 2010 года работает в качестве модели: сотрудничала с брендом Givenchy, снималась для журналов Vogue, Hercules, Interview и других. В 2012 году сделала операцию по коррекции пола. В 2016 году Леа Ти стала первым открытым трансгендером, принявшим участие в церемонии открытия Олимпиады.

В феврале сообщалось, что 63-летняя топ-модель Кристи Бринкли снялась в бикини для обложки журнала Sports Illustrated.