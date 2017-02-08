63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated

Топ-модель 1980-х Кристи Бринкли в возрасте 63 лет снялась в купальнике для обложки спецвыпуска Swimsuit издания Sports Illustrated. Об этом пишет Motto.
Манекенщица появилась на передовице журнала в четвертый раз — она уже позировала в бикини в 1979, 1980 и 1981 годах. В общей сложности Бринкли появлялась на страницах издания девять раз (впервые в 1975-м).
На этот раз компанию американке составили ее дочери, 31-летняя Алекса и 18-летняя Сэйлор. Девушки также были сфотографированы в купальниках.
Бринкли опубликовала снимок обложки нового номера в своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 246 тысяч пользователей. «Спасибо Sports Illustrated за мощное послание о том, что мы не рождаемся со сроком годности», — отметила она.
Yes! I am excited to announce that I am back in @si_swimsuit ..I figured with my gorgeous daughters @alexarayjoel and @sailorbrinkleycook by my side whose going to be looking at me! Oh and My kids think I walk on water, so let's not mention the apple box concealed just under the surface. For a preview check out @people.com ..and thank you Sports Illustrated for sending the powerful message that good things come in packages of every size and we do not come with an expiration date! 🌸🌴psI can’t wait to see everyone at VIBES on Feb 17th and 18th in Houston! #proudmomhere!
В 1973 году Кристи обнаружил на почте в Париже американский фотограф Эррол Сойер. Он сделал ее первые фото в качестве модели и познакомил с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. С тех пор она оставляла карьеру только для рождения детей. Кристи с юности является веганом.
Спортивный журнал Sports Illustrated издается в США с 1954 года. Через 10 лет появился ежегодный выпуск с фотографиями моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.
В разное время для Sports Illustrated Swimsuit снимались Кэти Айлэнд, Эль Макферсон, Петра Немцова, Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Помимо манекенщиц для журнала позировали и спортсменки, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, пловчиха Аманда Бирд, баскетболистка Лорен Джексон, фигуристка Екатерина Гордеева.