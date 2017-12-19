Украинцы заплатят молдаванам за облезлую елку

Украинская компания вернет мэрии Кишинева деньги за новогоднюю елку, которая серьезно пострадала при транспортировке из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает издание Realitatea со ссылкой на исполняющего обязанности мэра города Сильвию Раду.

Прибывшее с Украины дерево появилось в центре молдавской столицы 2 декабря, однако его внешний вид сразу вызвал недовольство среди горожан. После такой реакции жителей местные власти спешно установили другую елку, которую отыскали на территории одного из городских детских садов, и потребовали с украинской компании деньги за облезлое дерево.

В результате, по словам Раду, компания должна будет вернуть молдавской стороне 15 тысяч леев (около 51,5 тысячи рублей), в которые обошлось дерево, и 13 тысяч леев (около 44,6 тысячи рублей) за его доставку. При этом и.о. мэра подчеркнула, что в будущем в подобные контракты, заключаемые городом, будет включаться пункт о серьезных штрафах за несоблюдение условий договора.

Ранее пользователи сети высмеяли главную новогоднюю елку Украины, установленную в центре Киева. Позже стало известно, что столь неприглядный внешний вид дерево приобрело вследствие долгой транспортировки в украинскую столицу. Сначала машина с елью попала в аварию из-за снегопада в Карпатах, а затем у Ивано-Франковска автомобиль задела фура, стесавшая на елке 18 главных ветвей и еще около 70 мелких.

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