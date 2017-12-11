Выяснена причина «облысения» новогодней елки в Киеве

Главная новогодняя елка Украины, установленная в центре Киева, приобрела свой нынешний внешний вид вследствие долгой транспортировки в украинскую столицу. Об этом пишет газета «Вести».

Как отмечается, ее везли в Киев пять дней. Проблемы начались еще в Карпатах, машина с елью попала в аварию из-за снегопада. Следующее происшествие произошло у Ивано-Франковска, где машину задела фура, стесавшая на елке 18 главных ветвей и еще около 70 мелких (всего на ели 360 веток).

Жители одного из сел на Западной Украине рассказали газете, что ель на повороте задела и срезала действующую электроопору, оставив их без света. Название населенного пункта «Вести» не указывают, но добавляют, что возмущенные сельчане блокировали автомобиль, в котором следом за машиной с елью ехали журналисты. Срезанные провода запутались в ветвях ели и проехали более 500 километров вместе с пихтой, сняли их только под Киевом.

Также в ходе пути выяснилось, что 30-метровая елка была уложена на неподходящий трейлер: его длина составляла 28 метров. Отмечается, что компания-перевозчик выбрала неверный маршрут: «Они поехали через Стрый, а надо было через Галич, где меньше мостов», — рассказал директор «Ивано-Франковск-облагролес» Олег Олейник.

Как рассказал «Вестям» организатор новогодних праздников Игорь Добруцкий, елка понесла потери и в самом конце пути, недалеко от Киева, где машина с пихтой проезжала под мостом, высота которого составляет 6,5 метров.

Олейник сказал газете, что елку следовало доставить в украинскую столицу на вертолете. «Знали бы мы, что ее в такое превратят, вообще не отправляли бы», — посетовал он.

Но в самом Киеве оптимизма не теряют. «Мы это исправим. После закрепления конструкции по длине ствола мы разместим железные крепления для веток и прицепим их. Еще несколько дней — и вы ее не узнаете», — пообещал Добруцкий.