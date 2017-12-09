В сети высмеяли облысевшую новогоднюю елку в центре Киева

Пользователи сети высмеяли главную новогоднюю елку Украины, установленную в центре Киева. Фотографию с немного «облысевшим» деревом, в частности, выложил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Украины Борислав Береза.

Многие юзеры в комментариях отметили, что вид елки отражает современную ситуацию в стране. «На вид как наша жизнь», — отметил один из пользователей. «Все, как в стране, зато макушка пушистая», — подтвердил другой юзер. «На Украину похожа — красивая, сильная, но обворована», — добавил другой. «Наверное, уже выбирать не из чего было. Весь лес уже ушел в Европу...», — предположил еще один комментатор.

Другие оказались настроены более оптимистично и выразили надежду, что скоро елка будет выглядеть более презентабельно. «Спокойна, ее еще не собрали. Ну, там же слева не зря веточки лежат, правда ведь», — отметил один из юзеров. Его поддержал другой: «Все восстановят, и будет красиво, не нужно расстраиваться».

Главную елку в Киев привезли 6 декабря из Ивано-Франковской области. Как пояснили агентству УНН в компании Folk Ukraine, занимающейся организацией зимнего городка и праздничных торжеств на Софийской и Михайловской площадях украинской столицы, нынешний вид дерева объясняется тем, что при транспортировке оно повредилось сильнее, чем ожидалось. «Елка пострадала при переезде, но мы это исправим. Сейчас после закрепления конструкции по длине ствола мы разместим железные крепления для веток и прицепим их», — пообещали представители компании.

По данным агентства 1NEWS, стоимость главной елки Украины с доставкой составила около 86 тысяч гривен.