Рождественская елка в Гватемале убила пять человек

Четыре мужчины и женщина погибли в гватемальском городке Эль-Кармен-Фронтера на границе с Мексикой, украшая рождественскую елку. Об этом сообщает BBC News.

Несчастный случай произошел из-за соприкосновения искусственного дерева с высоковольтной линией. В результате удара током все декораторы скончались на месте. Погибшим было от 17 до 24 лет.

Местные жители рассказали, что празднично украшенное дерево устанавливают в городе на одном и том же месте уже на протяжении 20 лет. Они отметили, что раньше никогда никаких проблем не возникало.

5 декабря сообщалось, что жительница Великобритании пожаловалась на одном из форумов на соседей, решивших нарядить к Рождеству не елку, а секс-куклу. Они повесили ее на стену гаража, надели колпак Санты и навесили мишуру. «Я не хочу, чтобы весь следующий месяц мои дети смотрели на эту похабщину», — отметила женщина.