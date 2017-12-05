Британка разозлилась из-за рождественской секс-куклы соседей

Разгневанная жительница Великобритании пожаловалась на материнском форуме Mumsnet на соседей, решивших нарядить к Рождеству не елку, а секс-куклу. О происшествии сообщила местная газета Liverpool Echo.

Женщина под ником reluctantpearlclutcher написала, что, когда вернулась домой, увидела, что соседи украсили свой дом к Рождеству, однако украшения ей не понравились. «Украшения они подобрали неплохие, но я так думала, пока не увидела подъездную дорожку, на которую не выходят их окна, зато смотрят наши. Они повесили секс-куклу на стену гаража. Типичная надувная кукла с открытым ртом. Надели на нее колпак Санты и навесили мишуру. Я не хочу, чтобы весь следующий месяц мои дети смотрели на эту похабщину», — отметила она.

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Женщина объяснила, что соседи отказались разговаривать с ней по этому поводу, и поинтересовалась, может ли она обратиться в полицию. Она также сфотографировала куклу по просьбам пользователей, но, согласно правилам форума, снимок пришлось удалить.

В основном пользователи поддержали британку шутливыми предложениями, например, кинуть в куклу дротиком для дартс или нарядить в праздничный свитер с оленями. При этом одна из пользовательниц разделила возмущение женщины. «Все это весело, пока не касается тебя. Думаю, если бы моим детям приходилось смотреть на это каждый день, я бы не смеялась», — отметила она.

Позже женщина заметила, что с утра дети уже спросили у нее, что это такое. В ответ она пошутила, что соседи просто очень злые, так как оставили девушку голой на морозе, и отвлекла их едой. В одном из последних сообщений женщина написала, что соседи все-таки решили убрать куклу.