В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби

Полиция Берлина начала поиски 25-сантиметровой скульптуры, представляющей собой куклу. Об этом стражи порядка заявили в своем Twitter.

Скульптура под названием «Ожидание идеального человека», судя по сообщению полиции, была похищена еще летом. Она была экспонатом на выставке, которая проходила в протестантской церкви в районе Кройцберг.

Работа выполнена из дерева, стекла, металла и акрила. Ее автор - Марионетт Скуррилл (Marionette Skurril).

В сентябре сообщалось, что камера видеонаблюдения сняла неудавшуюся кражу гигантского фаллоимитатора, которая произошла в секс-шопе в колумбийском городе Кали.



