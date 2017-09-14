В Париже переодетые полицейскими воры украли у старушки золото на 800 тысяч евро

Двое злоумышленников в Париже украли у 97-летней женщины золотые слитки стоимостью 800 тысяч евро. Об этом сообщает BFMTV.

Переодетые полицейскими преступники позвонили в квартиру к старушке. Они объяснили пожилой женщине, что расследуют случаи мошенничества с золотыми слитками, и поинтересовались у жертвы, где она хранит свои ценности.

Бабушка рассказала, что держит свои сокровища в ячейке в банковском хранилище. Мошенники ответили, что глава именного этого отделения банка подозревается в манипуляциях с золотом клиентов: он якобы подменяет настоящие слитки на фальшивые.

В связи с этим лжеполицейские предложили престарелой мадам пройти с ними в офис банка и забрать ее ценности, пока не поздно. После того как женщина изъяла ценности из ячейки, преступники помогли донести тяжелый груз до выхода, после чего сбежали с добычей.

Полиция ведет поиск злоумышленников.

3 апреля на выставке-ярмарке Art Paris Art Fair 2017, где демонстрируются произведения современного искусства, двое неизвестных украли шкатулку с драгоценностями. Стоимость похищенного составила 200 тысяч евро.