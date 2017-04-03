На выставке в Париже украли шкатулку с драгоценностями на 200 тысяч евро

В Париже двое неизвестных украли шкатулку с драгоценностями общей стоимостью 200 тысяч евро (215 тысяч долларов). Об этом сообщает The Local.

По информации издания, преступление было совершено на выставке-ярмарке Art Paris Art Fair 2017, где демонстрируются произведения современного искусства. В конце рабочего дня сотрудники выставки закрывали павильоны, когда к одному из них подошел неизвестный. Он якобы случайно уронил деньги, а когда продавец наклонился, чтобы помочь ему собрать их, сообщник преступника подбежал к павильону, схватил шкатулку с драгоценными камнями и бросился наутек.

Как отмечает The Local, за последние месяцы во Франции и соседнем Монако была совершена целая серия ограблений и краж драгоценных камней. Самым громким стало преступление, произошедшее 25 марта: группа вооруженных преступников при свете дня похитила драгоценности стоимостью несколько миллионов евро из магазина «Картье» в Монако. Все похищенное позже было найдено, четыре человека арестованы.