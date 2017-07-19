Любовница с процессором

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Кому нужны секс-роботы, и чем они могут быть опасны?

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Кадр: фильм «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»

На смену секс-куклам приходят секс-роботы, призванные не просто развлечь своего хозяина, но и стать ему настоящей подругой (другом). По мнению исследователей, со временем такие механические партнеры займут важное место в жизни многих людей. «Лента.ру» разобралась, кому могут пригодиться подобные машины и в чем их опасность.

Механизация постели

— О чем ты мечтаешь? — спросил Мэтт Макмаллен.

— Моя главная цель — быть хорошей спутницей и партнером, а также приносить вам удовольствие и благополучие. Я хочу быть девушкой вашей мечты, — ответил робот.

Макмаллен демонстрирует возможности машины с нескрываемой гордостью. Он возглавляет фирму Abyss Creations, которая выпускает секс-куклы RealDoll. Робот по имени Гармони — последняя разработка.

Гармони похожа на своих предшественниц, но, в отличие от них, способна поддерживать разговор, моргать, улыбаться и даже запоминать сведения о жизни своего хозяина. Ее внешние данные настраиваются по усмотрению заказчика, а эмоциями и голосом робота можно управлять при помощи мобильного приложения. Вот только робот не умеет ходить. Клиентам придется носить Гармони на руках.

Робот поступит в продажу к концу года. Полнофункциональная версия обойдется в десять тысяч долларов, но в планах компании есть и упрощенная модель без модуля распознавания лиц, вдвое дешевле.

«Когда-то мне и в голову не приходило, что есть люди, готовые платить тысячи долларов за куклы, с которыми можно заниматься сексом», — рассказывает Макмаллен. После художественной академии он возил по выставкам манекены собственного изготовления, умеющие менять позы. Интерес любителей секс-игрушек застал начинающего скульптора врасплох. Он решил не упускать шанс и стал продавать жаждущим силиконовых подружек.

С тех пор прошло двадцать с лишним лет. Сегодня Макмаллен знает о секс-куклах все и уверен, что время RealDoll заканчивается. Совсем скоро их сменят интерактивные сексботы. И он не единственный, кто так думает.

Британский социолог Труди Барбер полагает, что в отношения с машинами будут вступать все больше людей. Не за горами времена, когда обычный секс станет исключением из правил. По ее мнению, полная механизация наших постелей — вопрос ближайших 25 лет.

Опросы свидетельствуют, что заметная часть общества уже готова к такому повороту событий. Согласно исследованию, проведенному в США в 2016 году, две трети мужчин и треть женщин не имеют ничего против секса с роботами. Опрос в Британии показал, что 17 процентов граждан этой страны не отказались бы от свидания с машиной. В Нидерландах 20,2 процента взрослого населения считает, что распространение секс-роботов не грозит негативными последствиями.

Другая сторона медали

Но не все готовы сдаться машинам без боя. О каких сексботах может идти речь, когда обыкновенные секс-игрушки до сих пор вызывают неоднозначную реакцию. Причем речь не Саудовской Аравии (хотя там, разумеется, дилдо под запретом). В американском штате Алабама за продажу и хранение вибраторов полагается тюремное заключение на срок до десяти лет. И это не курьезный пережиток XIX века — запрет ввели в 1998 году. Аналогичный закон действует в Техасе.

Исламские законники уже обсуждают, какие наказания предписывает шариат за сношения с машинами. Согласно статье малайзийского юриста Юзуфа Джелили и инженера Измаилы Тиджани, мусульманин, занимающийся сексом с роботом, совершает супружескую измену и подлежит казни через побиение камнями. Неженатых любителей сексботов ждет сто плетей.

На либеральном Западе машины для секса также вызывают опасения, но по другой причине. Канадский юрист Синзиана Гутиу боится, что покорные секс-роботы, исполняющие любую прихоть хозяина, только укрепят представление о том, что женщины должны подчиняться мужчинам.

Специалист по робоэтике Кэтлин Ричардсон придерживается схожего мнения. «Это всего лишь очередное выражение мужских фантазий о власти над женщинами», — считает она.

Философ Блэй Уитби видит еще одну проблему. «Что вы подумаете, если ваш бывший парень заведет робота, который выглядит в точности, как вы, чтобы бить его каждый вечер? — спрашивает он. — Возможно, в этом нет ничего особенного. Возможно, он будет вести себя спокойнее и станет нормальнее при общении с вами — вспомните аристотелевскую теорию катарсиса. Но мы, как общество, еще не обсуждали этот вопрос».

«Нужно, чтобы политики обратили внимание на эту проблему и решили, в какой ситуации подобные контакты допустимы, а в какой — нет», — считает британский ученый Ноэль Шарки, один из основателей организации Responsible Robotics, объединяющей 200 видных специалистов по робототехнике. Он сомневается, что общество сможет принять секс-роботов. «Проституция существует тысячи лет, но так и не стала нормой», — поясняет он.

На вкус и цвет

Считать секс-кукол и секс-роботов непосредственными конкурентами человека не всегда правильно. Нередко они нужны для удовлетворения причудливых и совершенно нереалистичных фантазий. «В нашей сексуальной палитре теперь столько цветов, что просто глупо не пользоваться этим», — говорит Труди Барбер.

Иногда речь идет о цветах в самом прямом смысле этого слова. Мэтт Макмаллен признался, что один из клиентов Abyss Creations заказал силиконовую эльфийку с синей кожей. Для другого фирма изготовила секс-куклу с четырьмя грудями. Третий подумывал о партнерше, с ног до головы покрытой густой шерстью, как снежный человек. А спрос на куклы с телом женщины и мужскими гениталиями столь высок, что такую опцию добавили на сайт RealDoll.

«Мы должны признать, что невозможно повлиять на сексуальные фетиши других людей», — утверждает японский педофил Син Такаги. Около десяти лет назад он открыл компанию, торгующую секс-куклами, которые выглядят, как дети. «Я помогаю людям реализовывать свои желания, оставаясь в рамках закона и этики, — поясняет он. — Если подавлять свои желания, жить нет смысла».

Это уже не так безобидно, как шерсть и дополнительный комплект грудей. Но, может, в рассуждениях японца есть доля истины? Философ Патрик Лин из Калифорнийского политехнического университета дает отрицательный ответ на этот вопрос. «Вообразите, что будет, если лечить расизм при помощи темнокожих роботов, которых можно избивать. Поможет это? Вряд ли, — говорит он. — Этика секса с роботами не исчерпывается тем, пострадал ли кто-то от него физически».

Правоохранительные органы считают так же . В 2013 году одну из кукол Такаги перехватили в канадском аэропорту. Ее заказчика обвинили в хранении детской порнографии и пересылке непристойных материалов. Разбирательство продолжается до сих пор. А в июне британский суд приговорил другого клиента этой фирмы к тюремному заключению на 32 месяца и добавил в реестр лиц, совершавших сексуальные преступления.

Кому нужен сексбот

Лишь половина обладателей секс-кукол заинтересована в сексе. Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди 18 тысяч пользователей Doll Forum — крупнейшего интернет-сообщества в этой среде. Семь процентов из них признались, что лишь обнимают куклы и спят рядом с ними. 11 процентов завели секс-игрушку, потому что хотели, чтобы дома их хоть кто-то ждал.

«Это очень одинокие люди, и по той или иной причине у них нет либо желания, либо возможности вступить в отношения с другим человеком, — говорит создатель RealDoll Мэтт Макмаллен. — Среди них много жертв обстоятельств. С одними что-то произошло, у других разбито сердце, третьи потеряли родных».

Можно не сомневаться, что именно такие люди станут первыми покупателями сексботов. В конце концов, есть и более простые способы получить удовлетворение. Никто не станет платить тысячи долларов за говорящего робота только для того, чтобы заниматься с ним сексом. Такие машины в первую очередь нужны тем, кто рассчитывает на что-то большее.

Нет ли в этом элемента самообмана? «Роботы не испытывают любви или нежности, они не могут чувствовать эмоциональную связь с партнером, — говорит Ноэль Шарки из Responsible Robotics. — Лучшее, на что способны машины, — изобразить эти эмоции».

Возможно, Шарки прав, но многие рады и имитации, потому что одиночество — еще хуже. В апреле в СМИ сообщали об инженере из китайского города Ханчжоу, который женился на самодельном сексботе. На церемонии бракосочетания присутствовали его мать и друзья. «Невесту» одели в черный костюм с юбкой, а на голову повязали красный платок. И хотя об официальной регистрации брака речи не шло, китаец светился от счастья.

Олег Парамонов
Элиза Таян

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