Женившийся на секс-роботе китаец займется производством электронных невест

Бывший сотрудник компании Huawei Чжэн Цзяцзя, женившийся на самодельном роботе, намерен наладить их массовое производство. Об этом сообщает Daily Mail.

Цзяцзя основал компанию, которая планирует выпускать секс-роботов, способных различать голоса, лица и отпечатки пальцев. Фирма использует рекламный слоган «Она занимает только один квадратный метр, но может остаться с тобой на всю жизнь».

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В марте 31-летний инженер из Китая решил жениться на роботе, чтобы от него отстали родители, которые то и дело спрашивали, когда же он заведет семью. Он своими руками построил машину и назвал ее Ин-Ин.

Она знает несколько слов, умеет распознавать изображения и различает китайские иероглифы. Чжэн надеется усовершенствовать робота, чтобы он мог самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.

В сентябре сообщалось, что первая секс-кукла с искусственным интеллектом Саманта не выдержала наплыва посетителей фестиваля электронных искусств в австрийском Линце, которые к концу дня сломали ей конечности.