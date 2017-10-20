Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток

Жительница Германии Эвелин Шварц (Evelyn Schwarz) открыла в городе Дортмунд заведение Bordoll, которое выдает посетителям секс-куклы во временное пользование с почасовой оплатой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Клиенты получают на выбор одиннадцать кукол с разным ростом, цветом волос и размером груди. Одна из них имеет синие волосы и внешность персонажа аниме. Часовая аренда куклы обходится в 80 евро (5435 рублей).

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По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей. Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой. 70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.

За сутки куклу используют до 12 клиентов. Шварц утверждает, что самая популярная уже вышла из строя, и ее пришлось заменить на новую. Она заказывает кукол у производителей из Юго-Восточной Азии и заплатила за каждую около двух тысяч евро (135 тысяч рублей).

В сентябре сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.