В Китае появилось приложение для проката секс-кукол

Китайская компания Change открыла сервис, позволяющий брать напрокат секс-куклы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на Agence France Presse.

Желающие воспользоваться услугой должны скачать мобильное приложение и выбрать интересующие опции. Компания предлагает куклы, напоминающие девушек из Китая, Кореи, Гонконга, России и несуществующего Райского острова.

Приложение позволяет выбрать прическу и наряд. В ассортименте есть костюмы школьницы, медсестры и горничной, а также доспехи Чудо-Женщины (щит и меч прилагаются). Кроме того, можно заказать аксессуары — например, наручники и кнут. За отдельную плату куклу снабдят электронным устройством, которое реагирует на движение и воспроизводит различные звуки.

Материалы по теме Любовница с процессором Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны

В приложении Change указано, что русскую куклу зовут Каилунна. У нее светлые волосы и европейские черты лица. Ее рост составляет 158 сантиметров.

Суточная аренда куклы обойдется в 298 юаней (2,6 тысячи рублей). Кроме того, необходимо внести восемь тысяч юаней (70 тысяч рублей) в залог. Клиентам позволяют оставить нижнюю часть куклы себе насовсем.

12 сентября сообщалось, что эксперт в области кибербезопасности Ник Паттерсон предупредил об угрозе хакерского взлома секс-кукол с целью убийства их владельцев.