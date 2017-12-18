Жители Барвихи увидят рождественскую сказку

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 26 декабря пройдет балетный спектакль «Щелкунчик». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

В спектакле по сказке Гофмана на музыку Чайковского в исполнении артистов труппы Авторского театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (Moscow Classical Ballet) примут участие юные артисты. Стоимость билетов на постановку — от 5 тысяч рублей.

Авторский театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (Moscow Classical Ballet) основан в 1966 году хореографом Игорем Моисеевым как концертный ансамбль «Молодой балет». Василев и Касаткина, в прошлом танцовщики Государственного академического Большого театра, возглавили труппу в 1977 году. Тогда же на смену одноактным спектаклям и миниатюрам пришли масштабные авторские постановки, реализованные артистами. Moscow Classical Ballet ведет активную гастрольную деятельность в разных странах мира.

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