Назван самый популярный в интернете модный бренд

Самым популярным брендом, запрашиваемым в 2017 году в поисковике Google, оказался Gucci. Об этом сообщает американский Vogue со ссылкой на исследование компании.

По версии издания, Gucci занял первую строчку благодаря креативному директору Алессандро Микеле, а также сотрудничеству с популярными музыкантами, в том числе рэперами. Бренд особенно популярен в социальных сетях, и упоминания о нем заметно выросли после того, как представители компании заявили об отказе от меха.

Материалы по теме Круче Gucci Что вы знаете за стиль: сложный тест о тонкостях современной моды

На второй и третьей строчке расположились Louis Vuitton и Supreme, чья совместная работа в нынешнем году оказалась для обеих сторон максимально успешной. В сети разлетались фотографии гробов и огромных чемоданов с логотипами компаний.

Четвертое место получил бренд американской модели Кайли Дженнер Kylie Cosmetics, а пятое — компания Chanel. Далее следуют Dior, который, по мнению издания, удержался на шестом месте благодаря масштабной ретроспективной выставке в Париже, и Dolce & Gabbana.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!