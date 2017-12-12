Gucci покажет новую коллекцию на заброшенном кладбище

Итальянская люксовая марка Gucci объявила место показа будущей круизной коллекции 2019 года. Об этом сообщает HypeBeast.

Шоу пройдет 30 мая 2018 года в Арле, Франция, на территории древнеримского некрополя Алискамп. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название некрополя — искаженное латинское Eilisii Campi (Елисейские поля). Кладбище известно тем, что вдохновило Данте Алигьери (1265-1321) на картины Ада в «Божественной комедии». В поэме Лудовико Ариосто (1474-1533) «Неистовый Роланд» на территории некрополя происходит битва главного героя с сарацинами. Какие-либо подробности предстоящего показа пока не приводятся.

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Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Ранее марка проводила показы в лондонском Вестминстерском аббатстве и историческом Палаццо Питти во Флоренции.

В декабре 2017 года в офисах компании прошли обыски. По мнению полиции, бренд уклонялся от выплаты налогов в итальянский бюджет в течение нескольких лет, отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения.