В офисах Gucci прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов. Об этом сообщает национальная газета La Stampa.

По мнению полиции, бренд уклонялся от выплаты налогов в итальянский бюджет в течение нескольких лет, отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения. В сумме Gucci оказалась должна около 1,3 миллиарда евро.

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Представители компании отметили, что не сопротивляются обыскам, и заверили, что не совершали ничего противозаконного. По их словам, все проводимые маркой операции легальны.

В начале ноября французский дом Balenciaga обогнал Gucci в списке самых популярных люксовых брендов мира, заняв первое место.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.