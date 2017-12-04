В офисах Gucci прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов. Об этом сообщает национальная газета La Stampa.
По мнению полиции, бренд уклонялся от выплаты налогов в итальянский бюджет в течение нескольких лет, отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения. В сумме Gucci оказалась должна около 1,3 миллиарда евро.
Представители компании отметили, что не сопротивляются обыскам, и заверили, что не совершали ничего противозаконного. По их словам, все проводимые маркой операции легальны.
В начале ноября французский дом Balenciaga обогнал Gucci в списке самых популярных люксовых брендов мира, заняв первое место.
Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.