Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу

На платформе по продаже одежды и аксессуаров появились наручники компании Gucci, которые были созданы Томом Фордом для жены Маурицио Гуччи Патриции в 1998 году. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает HighSnobiety.

Наручники, выполненные вручную из серебра, продаются за 65 тысяч долларов. Форд выслал их Патриции Гуччи после того, как она была осуждена за убийство мужа. В день вынесения приговора они находились на витрине флагманского магазина марки во Флоренции, ряд СМИ тогда назвали такой шаг черным юмором.

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Ранее, как сообщает издание, Gucci уже продавали наручники. До этого одна пара была продана в 2009 году аукционным домом Christie's.

В октябре сообщалось, что Gucci перестанет выпускать одежду с натуральным мехом с 2018 года.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.