Gucci показал «колхозный шик»

Итальянский бренд Gucci представил новую коллекцию весна-лето 2018 на Неделе моды в Милане. Об этом сообщает Fashionista.

Марка показала удлиненные пиджаки, мужские шорты, яркие аксессуары, а также платья и капроновые колготки со стразами. Большая часть элементов одежды была выдержана в стилистике 80-х годов.

Фото: Gucci 1 /5

18 сентября сообщалось, что новые кроссовки Gucci за 820 евро раскритиковали в сети. Раскрашенную крупного размера логотипом бренда обувь назвали «мусорной» (trash), «уродливой» (ugly) и «тупой» (stoopid). Один из комментаторов написал по-русски, что модель — ***** (ерунда, бесполезная вещь). Тем не менее фото за два часа после публикации собрало свыше 600 лайков.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.