Gucci поможет бывшему создателю подделок открыть ателье

Бренд Dapper Dan, специализирующийся в настоящее время на создании мужской косметики, создаст ателье при поддержке Gucci. Об этом пишет The New York Times.

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О подробностях сотрудничества пока ничего не сообщается. Издание однако напомнило, что создатель марки Дэниел Дейв с 1982 по 1992 года содержал собственное круглосуточное ателье в Гарлеме (Нью-Йорк, США). Оно специализировалось на меховых и кожаных изделиях, а также обивке автомобилей и создании дизайнерских логотипов.

Среди клиентов Дейва были Майк Тайсон, LL Cool J, Eric B. и Rakim. Он «создавал» для них модели Gucci, Louis Vuitton и Fendi по снятым меркам необходимых размеров и цветов. В некоторых случаях его ателье шило вещи из новых коллекций брендов, которые еще не вышли на рынок.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.