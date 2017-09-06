Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей

Французские компании LVMH и Kering, которым принадлежат десятки модных брендов, договорились об отказе от сотрудничества со слишком худыми или молодыми моделями. Об этом сообщает издание The Local.

Компании составили список правил, которые призваны гарантировать, что здоровью и благополучию моделей ничто не угрожает. Они запрещают брать на работу манекенщиц с размером одежды менее 34 и манекенщиков с размером одежды менее 44. Моделям должно быть не менее 16 лет, причем до 18 лет им необходим взрослый сопровождающий и нельзя употреблять спиртные напитки.

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Холдинг LVMH владеет, в частности, такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi и Marc Jacobs. Kering принадлежат среди прочих марки Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.

В мае сообщалось, что во Франции приняли закон, запрещающий брать на работу моделей с индексом массы тела (BMI) менее 18,5. Кроме того, с октября реклама, где использованы отретушированные фотографии, должна сопровождаться соответствующей пометкой.