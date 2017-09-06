Из жизни
 

Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей

Перейти в «Мою Ленту»

Французские компании LVMH и Kering, которым принадлежат десятки модных брендов, договорились об отказе от сотрудничества со слишком худыми или молодыми моделями. Об этом сообщает издание The Local.

Компании составили список правил, которые призваны гарантировать, что здоровью и благополучию моделей ничто не угрожает. Они запрещают брать на работу манекенщиц с размером одежды менее 34 и манекенщиков с размером одежды менее 44. Моделям должно быть не менее 16 лет, причем до 18 лет им необходим взрослый сопровождающий и нельзя употреблять спиртные напитки.

Холдинг LVMH владеет, в частности, такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi и Marc Jacobs. Kering принадлежат среди прочих марки Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.

В мае сообщалось, что во Франции приняли закон, запрещающий брать на работу моделей с индексом массы тела (BMI) менее 18,5. Кроме того, с октября реклама, где использованы отретушированные фотографии, должна сопровождаться соответствующей пометкой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
French fashion heavyweights ban ultra-thin models
Во Франции законодательно запретили брать на работу слишком худых моделей
Во Франции все слишком худые модели остались без работы
Скончалась боровшаяся с анорексией модель
Последние новости
ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке
Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
На Украине пять политологов погибли в ДТП
В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ
Хакеры атаковали пользователей MasterCard
Раскрыта продлевающая жизнь диета
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Другие материалы рубрики
Из жизни00:00 6 сентября

Греби отсюда

7 странных способов дойти до точки
14:20 1 сентября

На аукционе в Британии продали конфискованные самолет, яхту и шампанское

12:12Сегодня

Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии

07:53Сегодня

На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра

Из жизни00:0528 августа
Питер Мэдсен

Концы в воду

Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
18:3031 августа

Американец съел двух живых пауков ради работы

08:04Сегодня

Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью

22:46 5 сентября

Подозреваемый в краже картин на 500 миллионов избежал приговора из-за деменции

Из жизни00:01 4 сентября

«Польский майонез мне совсем не нравится»

История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
13:0922 августа

Девушка в Великобритании дважды за вечер стала жертвой домогательств

16:08 5 сентября

Индийские женщины поймали и два часа сторожили питона длиной 2,5 метра

13:51 8 августа

В американском зоопарке слон поплескался в воде с гусем

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
Полиция Екатеринбурга задержала «попутанного бесом» педофила
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое отношение россиян к деревянным домам
Путин подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР
Жительница Иркутска выжила после падения с 15 этажа
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию
Во Франции родители отвели ребенка в школу и уехали в Африку
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Рада приняла закон о тотальной украинизации образования
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота
Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Социопат восстановит стертое граффити времен Майдана в центре Киева
В Киеве назвали число украинских пленных в Донбассе
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году
ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
Кудрин предложил ускорить рост экономики за счет сокращения расходов на оборону
Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке
Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«У норвежской экополитики двойные стандарты»
Сопредседатель Экологической палаты России о лицемерной позиции северного соседа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Южнокорейских туристов отпугивает ассоциация России с СССР
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Губернатор Калифорнии призвал отказаться от использования углеводородов
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки
В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Математики открыли необычное число
Раскрыта продлевающая жизнь диета
Робот Федор научился работать на складе
Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Литовского баскетболиста обокрали на ЧЕ в Израиле
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018
Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Кличко оценил талант Поветкина
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе
Все материалы
Культура
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги
Фанат заказал для Селены Гомес букет в форме пениса
Британские рэперы посмеялись над котом Гнойного и восхитились Грязным Рамиресом
Появилось первое фото актера из «Мистера Робота» в роли Фредди Меркьюри
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира
Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети
Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах
Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных
Ростуризм расстроили слишком дешевые путевки
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть
В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году
Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Новый Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
MINI построила мегаагрессивный карбоновый хэтчбек
VW прокачал самый крутой Amarok до 258 сил
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы